JC Chávez Jr: “He descubierto que las pendejadas que digo son naturales”

El pugilista mexicano ha causado polémica por sus declaraciones en redes sociales

Julio César Chávez Jr. ha resuelto la gran incógnita que muchos tenían acerca del por qué hace comentarios polémicos en redes sociales, y la respuesta es simple: “son pendejadas naturales”.

El ex campeón mundial medio el CMB, publicó una nueva historia en Instagram, en la cual explicó que todo lo que dice simplemente le sale del alma, pues al estar en casa, siguiendo las recomendaciones ante el coronavirus, se aburre y dice lo primero que piensa.

“He descubierto que todas las pendejadas que digo son naturales, y como ahorita es lo de la cuarentena, como yo no tomo alcohol, me aburro, me aburro a veces. Ahí está la clave”, explicó el boxeador mexicano.

¡Ahora todo tiene sentido! 🤔 Julio César Chávez Jr explicó los motivos de sus polémicos videos 🤣 pic.twitter.com/zk1MmWQzcm — La Octava Sports (@laoctavasports) March 22, 2020

En ocasiones anteriores, Chávez Jr. trató de explicar quiénes eran más propensos a contraer coronavirus, pero sus ideas no fueron claras. Asimismo, dio recomendaciones al presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Información importante sobre el coronavirus de parte de Julio César Chávez Jr. ⚠️ pic.twitter.com/dHntlNQTBc — Boom! | Oscar Miranda (@boomscar) March 17, 2020

También se dio a conocer un video cuando fue detenido por la policía, recibió regaños por parte de su padre y un sinfín de declaraciones que para muchos son graciosas y para otros no tienen sentido.