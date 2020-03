Joe Biden, un buen candidato para la industria de la salud

No necesitamos argumentar las mentiras del ex vicepresidente Joe Biden sobre el supuesto arresto en Sudáfrica cuando intentaba saludar a Mandela, o que se opuso a la guerra en Irak cuando en realidad estuvo promoviendo y tratando de convencer a sus colegas en el Congreso para que apoyaran la guerra del republicano George Bush, que resultó ser una vil mentira.

Tampoco tenemos que analizar el hecho que Biden en repetidas veces se ha manifestado en recortar los beneficios del Seguro Social, incluyendo un último intento durante la administración Obama; o que escribió una propuesta que se hizo ley y que contribuyó al encarcelamiento masivo, expandiendo la pena de muerte a más de 60 nuevos crímenes y ofrecía incentivos económicos para los estados que construyeran nuevas prisiones.

Simplemente veamos el éxito que tuvo en las elecciones del ‘Super Tuesday’ donde ganó 10 de los 14 estados, pero lo importante es que, al otro día generó una subida en la bolsa de valores de la industria de la salud.

Aunque esto pudiera parecer bueno para la economía del país, este beneficio es a costillas de los trabajadores que no tienen seguro, o que no tienen una cobertura suficiente que les permita cubrir todos sus gastos, lo que origina deudas estratosféricas para miles de personas; mientras que las ganancias de dichas compañías se protegen y se multiplican.

Esa es la principal razón del por qué el alza de las acciones de dichas empresas un día después del éxito de Biden. Esta industria corporativa apoya al ex vicepresidente en su carrera a la Casa Blanca ya que él ha prometido que ‘fundamentalmente nada cambiará’ para los de arriba -corporaciones- durante su administración.

Esta es la razón principal del por qué Biden se opone a un seguro médico para todos. En otras palabras, el vicepresidente lo que está haciendo es proteger las ganancias de la industria de la salud en lugar de ver por la salud de los estadounidenses a los que quiere servir.

Me permito enfatizar este punto porque estamos hablando de un tema que significa vida o muerte para muchos. Estamos hablando de gente que muere por no tener un seguro y no tener acceso a un cuidado médico a tiempo; estamos hablando de gente que tiene que hipotecar su casa para poder pagar las grandes deudas generadas por una visita improvista al hospital.