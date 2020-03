Myrka Dellanos se dejó ver con pantalones ‘animal print’ en ‘Al Rojo Vivo’ de Telemundo

View this post on Instagram

Entrando a sus casitas todos los días a las 3pm/2centro en Al Rojo Vivo por la Cadena Telemundo! Gracias por tanto cariño y apoyo! Gracias Telemundo por la oportunidad. 🖤 Coming to you live every day at 3pm/2central on Telemundo Network. It’s a privilege to enter your homes and inform you on the latest news. Thank you for all the love! I am truly blessed!