¡Se fractura la amistad! Bob Arum llama viejo a Manny Pacquiao y pide que lo dejen descansar

El CEO de Top Rank aseguró que el filipino no tiene las cualidades para enfrentar a Terence Crawford

No queda nada de la amistad que un día unió al promotor Bob Arum y el boxeador Manny Pacquiao, pues en cada oportunidad que se presenta, el CEO de Top Rank, trata de desprestigiar al pugilista filipino.

En esta oportunidad, Arum mencionó que “Pacman” es un hombre viejo, ya que no quiere aceptar una pelea con Terence Crawford, pues sus condiciones ya no le permiten pelear al tú por tú con uno de los mejores boxeadores libra por libra.

“Pacquiao no quiere pelear. Dejen en paz a Pacquiao, es un anciano. No quiere pelear contra Crawford, y no quería pelear con él cuando lo estaba promoviendo”, explicó el afamado promotor a FightHub TV.

“No es una desgracia que Pacquiao no pelee con Crawford, porque en estos momentos, Pacquiao no es competitivo para Crawford. Todavía es un gran luchador, pero no es competitivo”, agregó Arum.