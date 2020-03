¡Se viene una mega pelea! Errol Spence asegura que choque contra Terence Crawford es inminente

El esperado duelo tendría sobre el ring, a dos de los mejores libra por libra del momento

El boxeador Errol Spence le ha dado una buena noticia a todos los aficionados al boxeo, pues aseguró que está abierto a realizar un pleito soñado frente a Terence Crawford, pugilista que muchos consideran el mejor libra por libra.

“Este año o el próximo vamos a pelear, vamos a pelear. Si no peleamos este año, definitivamente pelearemos el año que viene. Va a suceder”, explicó el campeón mundial welter del CMB y de la FIB.

Asimismo, dejó en claro que está en perfectas condiciones y que el accidente automovilístico que tuvo el año pasado no ha dejado mayores repercusiones en su estado de salud físico.

“Todos saben que tuve un accidente automovilístico. Me siento bien y paso tiempo con mi familia con el tiempo que he estado fuera del boxeo. Me dolían las costillas y me dolía todo el cuerpo. No recuerdo mucho al respecto. Estaré peleando en mayo o junio”, añadió.