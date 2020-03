VIDEO: Productor Rodrigo Fragoso, contagiado de COVID-19 denuncia maltrato de vecinos en México

El hombre de 30 años dice que le han prohibido recibir ayuda de sus amigos para llevarle comida y agua. Además afirma que le han arrohado cloro en la puerta de su departamento

MÉXICO – El joven productor de televisión Rodrigo Fragoso, quien dio positivo de COVID-19, denunció maltrato y discriminación por parte de sus vecinos, que no han permitido recibir comida y agua, a pesar de que él se ha mantenido resguardado desde que supo el resultado.

A través de un video en Facebook, el productor hace un llamado a los internautas a compartir el material para recibir ayuda, ya que se ha quedo sin alimentos y agua.

Denunció directamente a sus vecinos y a las administradoras del residencial Plaza Parque Jardín, donde vive, de no dejar pasar a sus amigos para dejarle agua y comida.

A punto del llanto, el joven productor se dice sentir secuestrado en su propia casa.

“Me siento secuestrado. Yo, por recomendación, porque no te lo exigen las autoridades de la Secretaría de Salud, yo estoy cumpliendo con los protocolos de salud, estoy en mi domicilio, en mi recámara, desde hace cinco días, en cuarentena”, indicó en el video de Facebook.

“La comida se me terminó, el agua se me terminó, y obviamente ha habido amigos que me han ayudado y se han ofrecido a traerme comida y agua, (pero) estas personas no permiten que entren a dejarme agua ni comida, ¿de qué piensan que voy a vivir estos días?”, dijo el hombre.

Y es que no solo le han prohibido la entrada a sus amigos, sino también a los vendedores de agua y mostró afuera de su departamento cinco garrafones vacíos, ya que una de las administradoras, a la que identificó como Nataly no ha permitido que nadie se acerque a la casa de Fragoso.

Aunque sí surten el agua a los departamentos que están al lado del de Fragoso.

En todo momento, el hombre aparece con su cubrebocas, y afirma que él no ha salido de casa, desde que le dieron el resultado positivo de COVID-19.

El productor denunció también el maltrato del que ha sido objeto por parte de sus vecinos, ya que asegura que lo han insultado y le han arrojado cloro a la puerta de su casa.

El condominio donde vive Fragoso forma parte de un complejo que integra un centro comercial en la Alcaldía Azcapotzalco, al nororiente de la Ciudad de México.

En días pasados acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por temor a tener coronavirus, le permitieron regresar a su departamento, donde esperó por días la confirmación de tener COVID-19.

El productor hizo un llamado a todos a que compartan su historia en las redes sociales y que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y le pueden suministrar alimentos y agua.

“Mi abogado va a levantar la denuncia correspondiente. Esto es un derecho que tengo (acceso a comida y agua). Qué piensan estos estúpidos que voy a comer, que voy a tomar. No es justo“, dijo indignado el productor de 30 años.

“Esto me pasa por compartir mi historia con ustedes. Lo hice para que vieran como es el proceso de un contagiado de coronavirus y que hagan conciencia, esto es real, está pasando”, dijo.

“Y esta gente es ignorante. No sean ignorantes, mientras sigas los protocolos no pasa nada”, aseguró.