Billy Joe Saunders ataca: “Hemos visto lo mejor de Canelo y no ofrecerá nada más ante mí”

El duelo entre ambos está programado para el mes de junio

El peleador inglés Billy Joe Saunders continúa atacado a Canelo, pues aseguró que todos han visto la mejor versión del mexicano, pero nadie ha visto de lo que él es capaz, es por eso que será el ganador de su próxima pelea, reprogramada posiblemente para junio.

“Para mí se trata de ganar. Realmente creo que Canelo es brillante, es completo, pero la cosa es que creo que hemos visto lo mejor de él y no hemos visto lo mejor de mí todavía. He visto lo mejor de él, la pelea de Golovkin dos veces, la pelea de Danny Jacobs, no va a ser mejor que eso”, explicó el campeón mundial supermedio de la OMB.

“Creo que será mi noche. Tienes que vencer a los mejores para ser los mejores”, añadió el pugilista inglés. El duelo entre el británico y el tetracampeón del mundo se tenía prevista para el 2 de mayo, peo por el coronavirus se tuvo que postergar.

Aún no es un hecho que Canelo se mida a Saunders en junio, pues se podría aplazar hasta septiembre, siempre y cuando el mexicano considere pelear con él todavía, pues se puede decantar por Gennady Golovkin para esa fecha.