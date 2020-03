Descubre cuál es el nivel de maldad de tu signo del zodiaco

Todos los signos del zodiaco tienen un lado malvado, aunque unos más que otros

Todos tenemos en lo más profundo de nuestro ser un punto de maldad que logramos equilibrar gracias a las cualidades positivas como la bondad, solidaridad y el amor. Sin embargo, los astros saben que cada signo del zodiaco tiene un nivel de oscuridad diferente y que no conviene descubrir si no queremos salir heridos.

A continuación, te decimos cuál es el nivel de maldad de tu signo del zodiaco comenzando por el menos maligno.

Nivel de maldad de los signos del zodiaco

Acuario

No es común verte enojado ni colérico, casi nadie te saca de tus casillas. Eres de los que prefieres mediar un conflicto, por lo que la maldad no es algo que esté entre tus características. Tu posición en el zodiaco es 12.

Virgo

Eres pacifista hasta que alguien se mete en tus asuntos. Si te hacen enojar pelearás por tu causa como si no hubiera mañana. Estás en la casilla 11 de maldad.

Libra

Al igual que los dos signos anteriores, sueles ser tranquilo. El problema está en cuanto alguien amedrenta tu paz; te comienzas a convertir en alguien que tú mismo no reconoces, pero en estos momentos el equilibrio natural de tu signo te rescata. Ocupas el lugar 10.

Sagitario

Eres muy calculador pero tu carácter no te ayuda. Puedes llegar al punto en que la violencia sea la solución. Sin embargo, perdonas rápido y olvidas fácil. Tu posición es la 9.

Tauro

Eres aferrado y terco. Si una persona te perjudica no descansarás hasta que tu sed de venganza se vea saciada y disfrutas que te imploren perdón. Tu nivel de maldad hace que ocupes la casilla 8.

Aries

No querrás hacer enojar a un Aries porque te enfrentarás a su cólera. No mides las consecuencias de tus actos ni de tus palabras. Cuando te percatas del daño que has causado es cuando te ves arrepentido. Tu nivel de maldad es 7.

Leo

Eres muy aferrado y nunca aceptarás un no como respuesta. Deseas que desde el principio quede claro quién manda y cuidado si alguien desafía tu autoridad. Estás en la posición número 6.

Géminis

Estás en los extremos: por un lado puedes ser la persona más bondadosa del mundo, pero por el otro eres como la malvada de los cuentos. Ocupas el lugar 5.

Capricornio

Eres muy orgulloso y puedes llegar a ser lo bastante frío como para planear bien tu venganza. La piedad no va contigo y te gusta que te supliquen perdón. Estás en la casilla 4.

Piscis

Eres muy soñador y con bastante imaginación; utilizas esta creatividad para planear mil formas de descargar tu furia y no eres de los que suelen olvidar ni perdonar. Tu posición es 3.

Cáncer

Cuidado si alguien te hiere porque puedes convertirte en un ser maligno con ideas perversas y vengativas en tu mente. Puedes explotar hasta el nivel más alto y el rencor no te dejará hasta que veas a quien te hizo daño implorarte perdón. Eres el número 2.

Escorpión

Ocupas la primera posición del zodiaco en niveles de maldad. No es que seas un ser perverso, de hecho eres de los más empáticos, pero cuando estás enojado eres despiadado y no tienes límites. Tu venganza es un arma letal y no perdonas a quien te hizo daño.

