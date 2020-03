Ricky Martin se hizo un nuevo look durante su cuarentena

Desde el aislamiento el intérprete de "Livin´la Vida Loca" mostró su cambio radical

Dentro de toda la crisis mundial que se vive en este momento por el COVID-19, los fanáticos de Ricky Martin pudieron distraerse de la tensión al ver el nuevo color de cabello del cantante boricua.

Mientras estaba en su casa haciendo un llamado a todos a la cordura y a la responsabilidad para que se mantengan en sus casas, Ricky aprovechó para aclarar que el color púrpura que lleva en el cabello lo tiene porque uno de sus hijos se lo pidió: “Mi hijo me dijo -papi yo quiero el rojo pasión-“ y pues sin duda alguna, él lo complació.

El cantante agregó también: “Qué loco todo. Parece ciencia ficción, lo peor de todo es que no tenemos mucha data. Y a eso añádele la negación de algunas personas que no toman conciencia… Si no es estrictamente necesario… Por favor te ruego que no salgas a la calle”, dijo muy contundentemente en el mensaje que acompañó el video, el cual le dejamos aquí abajo para que vean completo lo que dijo Ricky Martin y por supuesto, su nueva imagen.