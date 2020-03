Urgen a aseguradoras que amplíen plazos de pago por coronavirus

Si no pueden pagar, deben llamar directamente a las compañías de seguro para que les den plazo, aconseja comisionado Lara

Debido a la emergencia de salud pública provocada por el coronavirus, el comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, urgió a las compañías aseguradoras a dar por lo menos un plazo de gracia de 60 días para el pago de primas de seguro ya sean de salud, vida, autos, propiedad y accidentes; y así que evitar que sean canceladas.

“Ahora es el tiempo para unirnos y ayudar a los consumidores en este periodo de incertidumbre sin precedentes. Eso incluye apoyar a quienes tienen una póliza de seguro para que mantengan la cobertura si no pueden pagar sus primas”, dijo el comisionado de seguros en una entrevista con La Opinión.

Ha solicitado también a todos los agentes de seguros, brokers, y otros con licencia que aceptan pagos de primas que incluyan métodos de pago alternativos, como pagos online, y eliminar la necesidad de hacerlos en persona para proteger la salud y seguridad de trabajadores y clientes.

Además ha pedido al Departamento de Vehículos y Motores (DMV) que durante 60 días no impongan multas a quienes se les venza el registro de vehículos y las licencias de manejo, a partir del 16 de marzo, sobre todo para evitar que los adultos mayores y quienes tienen condiciones preexistentes de salud, vayan a sus oficinas, y se expongan a contraer el virus.

Con esto se busca, dijo el comisionado Lara, que no se afecte la capacidad de un conductor para mantener cobertura de auto, descuentos por buen conductor, su elegibilidad para una póliza de seguro a bajo costo y las tarifas que les cobran.

Señaló que mientras se resuelve esa crisis de salud, los californianos no deben preocuparse de manejar con su licencia expirada y con miedo a perder su cobertura de seguro o descuentos de conductor.

Un llamado a todos

Desde su condominio en Los Ángeles, donde se ha recluido para protegerse él mismo del coronavirus, llamó a todos los angelinos a obedecer las reglas dadas por las autoridades del estado para cuidarse de la epidemia.

“Lo que está sucediendo es muy grave. No debemos estar fuera de la casa si no tenemos que hacerlo. Tomemos el tiempo para protegernos. Esto no es un chiste. Es algo serio y tenemos que obedecer”, dijo.

Pidió aprovechar el tiempo para llenar los formularios del censo 2020.

Por otra parte, reveló que trabajan para investigar qué pólizas pueden ayudar a los pequeños negocios para darles recursos; y apoyan al gobierno federal en leyes que les den apoyos para que éstos puedan seguir con las puertas abiertas, una vez controlada la pandemia.

Recalcó que es muy importante que las aseguradoras les den un periodo de gracia a los californianos para pagar sus seguros porque la gente está perdiendo su trabajo, y necesitan comprar víveres y pagar la renta; pero al mismo tiempo no pueden perder el seguro de auto, salud, propiedad, vida o accidentes.

El comisionado pidió a la gente que tenga algún problema para pagar sus seguros, que se comunique con sus compañías de seguros, y si no hay respuesta llamen al Departamento de Seguros a la línea directa: 1-800-927-4357.