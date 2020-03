Yadhira Carrillo se mantendrá junto a Juan Collado durante la pandemia a de coronavirus

"Estoy preocupada de que sus defensas bajen", la actriz confesó tener miedo por la salud de su esposo

Yadhira Carrillo cumple su palabra y asegura que, a pesar de las adversidades, permanecerá junto a su esposo, Juan Collado, quien se encuentra en prisión desde junio de 2019, investigado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Aunque su preocupación aumenta cada día debido la amenaza por la pandemia de coronavirus, la actriz no piensa abandonar a su esposo y sigue realizando sus visitas cada semana al reclusorio Sur de la Ciudad de México, aunque con las respectivas medidas de seguridad con las que cuida su salud.

“No saludo de mano, no saludo de beso, no tengo contacto con gente“, expresó frente a los medios de comunicación durante la reciente visita que realizó a su esposo.

Mientras que, con Juan Collado en el interior del penal, las medidas de seguridad son las mismas, únicamente con cubre bocas, pero teme que en algún momento les prohíban el acceso: “No sé si habrá algún momento que nos impidan la entrada, seguramente será así y por supuesto lo acataremos. Para mi es difícil, te da temor no solo por ti, por los demás. Más por el contagio, estar entre las personas y bueno.”

Aunque para la empresaria es importante seguir junto a su marido apoyándolo, sabe que lo mejor es quedarse en casa, por lo que tomará todas las precauciones necesarias.

Sin embargo, otro tema que la mantiene en alerta son los problemas de salud que Collado presenta en los pulmones, situación que se podría agravar en prisión: “Está bien, pero sabemos que es una persona que ha tenido problemas, no está del todo perfecto de sus pulmones, entonces estoy preocupada de que sus defensas bajen y pueda tener algún problema, pero él está guardadito. Juan es una de las personas que está el lugar que le indican y ahí se queda”, explicó frente a las cámaras de Suelta la sopa.

Yadhira se mantiene optimista ante la situación legal de su esposo, pues recientemente solicitó una prórroga de más de dos meses en los que se podrán reunir las pruebas suficientes que demuestren su inocencia.