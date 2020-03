Así defendió Javier Bardem a Johnny Deep su caso contra Amber Heard

El actor español testificó en corte para apoyar a su amigo

Javier Bardem se unió al grupo de famosos que están defendiendo a Johnny Depp a través de una declaración escrita en la que expresó su apoyo al famoso en su caso contra su exesposa, Amber Heard, reportó The Blast.

“Quiero a Johnny. Siempre ha sido un verdadero caballero y un amigo extremadamente cariñoso y generoso conmigo y con mi familia”, indicó la estrella de ‘Escobar: la Traición’.

“Yo siempre he tenido el regalo de trabajar con él dos veces y he comprobado en primera persona la respetuosa actitud que mantiene siempre con todas las personas del equipo, por no hablar de su único e hilarante sentido del humor”.

El famoso añadió que está del lado de Depp debido a que siempre ha visto y sentido al verdadero y cariñoso hombre que considera que es.

“Un artista extraordinario y único que siempre ha escuchado a cualquiera que le haya pedido ayuda. No sólo lo amo, sino que lo respeto profundamente y le doy gracias por ser ese muchacho despreocupado en su arte y ese hombre maduro y cariñoso en la vida”, añadió.

“Amo a Johnny porque es un buen ser humano que pese a estar atrapado en las mentiras y las manipulaciones de personas tóxicas sigue sonriéndonos y queriéndonos. ¿Cómo? A través de su música, de sus interpretaciones y de su silencio“.

Previo a la declaración de Bardem, su pareja, la actriz Penélope Cruz, también se pronunció en apoyo a la estrella de Piratas del Caribe, a quien le agradeció las atenciones que tuvo con ella cuando estuvo embarazada de su hijo Leo Encinas Cruz.

La primera actriz en pronunciarse a favor de Depp fue su exprometida, Winona Ryder, quien dijo que se sintió molesta al saber los reportes de que Depp estaba acusado de violencia doméstica por presuntamente agredir a Heard.

La modelo Vanessa Paradise, exesposa de Depp, también salió a defender al intérprete, sobre quien dijo que conocía desde hace más de 25 años, con quien ha trabajado desde hace 14 años, criado a dos hijos y que, en todo ese tiempo, solo lo ha visto como una persona amable y atenta.

Depp demandó a Heard por difamación luego de que ella compartiera un artículo de opinión en el Washington Post que lo hizo ver como un agresor doméstico y como una persona en extremo violenta.

También demandó al tabloide The Sun por publicar en abril del 2018 un artículo que presentaba, como un hecho comprobado, que había golpeado a Heard.

El juicio contra The Sun y su propietario, News Group Newspapers, estaba previsto para comenzar el lunes, aunque tuvo que aplazarse debido al brote de coronavirus.

POR:Alejandro Vizzuett Díaz