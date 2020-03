Así es como a tu signo del zodiaco le rompen el corazón

Descubre cuál es el lado sensible de tu signo zodiacal que ocasiona el desamor

El desamor es un sentimiento que causa un dolor intenso en nuestro corazón que puede tener consecuencias físicas. Según un estudio realizado por la Universidad de Aberdeen, publicado en la revista Journal of American Society of Echocardiography, el estrés emocional que provoca puede dejar huellas en el corazón.

El llamado Síndrome del corazón roto, causado por una decepción amorosa, puede dejar pequeñas fisuras que hacen que el músculo pierda elasticidad y que no se contraiga correctamente.

Como quiera que sea, no todos somos igual de sensibles y la astrología nos ayuda a identificar cuáles son esas fortalezas sentimentales que tenemos y cuál es nuestro punto débil.

Cómo le rompen el corazón a los 12 signos

Aries

Si tienes una pareja que te controle y no acepte tal cual eres, terminará por lastimarte. Te decepcionará una persona que trate de cambiar tu forma de vestir, actuar e incluso de pensar.

Tauro

No sueles dar segundas oportunidades por lo que, si tu pareja traiciona tu confianza, acabará con tu corazón. Necesitas a alguien que se comprometa contigo, de lo contrario serás lastimada.

Géminis

La pasión eleva la temperatura de tu termómetro del amor y si se acaba comenzarás a decepcionarte poco a poco. Sabes que no todo se trata de sexo, así que buscarás la conexión emocional y si no sucede, tu corazón se romperá en pedacitos.

Cáncer

Si estas en una relación en la que no comprenden la profundidad de tus pensamientos y no toman el noviazgo con seriedad, acabarás muy lastimada. Es fácil para ti crear un vínculo sentimental y proteges a tu pareja, así que la decepción es demasiado para ti.

Leo

Eres capaz de dejarte manipular con tal de ceder al amor, pero si se pasan de la raya acabarás por abandonar esa relación. Necesitas a alguien que tenga confianza en sí mismo y si ves que no la tiene, tu corazón se cerrará.

Virgo

El distanciamiento es algo con lo que no puedes lidiar. Si ves que no responde tus mensajes, llamadas o te ignora, será tu talón de Aquiles porque sabes que se acabó.

Libra

Eres muy intuitiva y si comienzas a ver signos de que tu amor no es igual de correspondido terminarás con él a pesar de que por dentro estés destrozada.

Escorpión

Eres fuerte, sabes aguantar todo, pero si tu pareja decide dejarte será tu fin. La melancolía te abrumará y podrías caer en depresión.

Sagitario

Eres arriesgada, no hay duda, y necesitas que en una relación tu pareja no dude y también sea atrevida. Pero si no sucede, te lastimará porque sabes que no te entiende ni te comprenderá nunca.

Capricornio

Al igual que en tu vida laboral, en el amor eres muy meticulosa y esperas que él tenga los mismos objetivos que tú. Te alejarás si no es el caso sin importar lo triste que te puedas sentir.

Acuario

Eres expresiva y compartes lo que sientes, piensas y planeas con tu pareja. Si no obtienes lo mismo de vuelta, te lastimará y lo alejarás.

Piscis

Vives en un mundo de fantasía, lo cual no es malo. Eres de las que imaginas tu boda desde la primera cita y si no comprende tus sueños, romperá tu corazón.

