No eres tú, son los astros: Los signos del zodiaco más difíciles de conquistar

Descubre qué signos no abren su corazón tan fácil al amor y enamorarlos es una tarea casi imposible

Algunas personas guardan su corazón bajo llave y es difícil poder abrir ese cofre por más esfuerzo que se haga. No debemos culparlas porque quizá sufrieron una decepción amorosa o han padecido más de una infidelidad, así que esas malas experiencias han ocasionado un escudo duro de romper. Cualquiera que sea el motivo, la astrología revela qué tipo de personas son las más difíciles de enamorar.

Signos más difíciles en el amor

Géminis

Son muy ansiosos, nerviosos y en cada cita nunca se quitan de la cabeza que esa persona que tienen enfrente puede lastimarlos. Esos sentimientos se imponen e impiden que se enamore. Necesitan relajarse un poco y dejar las inseguridades atrás.

Virgo

Cuando logran crear una conexión con su pareja no hay nada que pueda romperla, pero para llegar ahí es casi imposible. Poseen múltiples preocupaciones, inseguridades y se aferran a no abrir su corazón ya que no desean que cualquiera vea lo que hay dentro.

Escorpión

El peor enemigo de los Escorpión en el amor, son ellos mismos. Es de los signos más celosos y esa inseguridad termina por apoderarse de sus sentimientos; son reservados, lo que impide que establezcan un vínculo especial con su pareja.

Capricornio

Así como controlan su vida dominan sus sentimientos. Dejan que se enamoren de su sentido del humor y su ambición, sin embargo, no se permiten ir más rápido que la pareja.

Acuario

El temor a salir lastimados los agobia y son capaces de terminar una relación por miedo. Es fácil enamorarse de los Acuario, pero ellos no dan su brazo a torcer tan fácilmente.

