Cómo puedes matar el coronavirus en tu auto sin dañar las superficies interiores

Lavarte las manos y limpiar y desinfectar superficies de alto contacto son dos de las mejores formas para defenderte contra la propagación del coronavirus, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

A medida que se propaga el COVID-19, probablemente ya hayas aprendido la técnica adecuada para lavarte las manos y qué limpiadores domésticos pueden destruir el coronavirus.

¿Pero cómo limpiar el interior de tu auto?

Si tú u otra persona que ha estado en tu carro muestra síntomas de la enfermedad, debes limpiar las superficies que se tocan con frecuencia, incluido el volante, las manijas de las puertas, la palanca de cambios, cualquier botón o pantalla táctil, limpiaparabrisas y señales de giro, reposabrazos de las puertas del conductor y de los pasajeros, agarraderas y ajustadores de asiento, según Jennifer Stockburger, directora de operaciones del centro de pruebas de autos de Consumer Reports.

Si eres un taxista o conductor de transporte y transportas muchos pasajeros, conduces un carro alquilado o compartido, o si vives en algún lugar con muchos casos de COVID-19, es importante limpiar regularmente estas superficies.

El interior de un auto es menos duradero que, por ejemplo, el mostrador de la cocina o el lavabo del baño. Entonces, ¿cómo proteges esas superficies sin dañarlas?

Con algunas excepciones notables, muchos de los mismos limpiadores domésticos que destruyen los coronavirus en superficies duras en el hogar también pueden limpiar un auto sin dañar su interior. Lo más probable es que ya tengas algunos de estos productos en casa.

Las soluciones de alcohol que contienen al menos un 70% de alcohol son efectivas contra el coronavirus, según los CDC. Por lo general, casi todas las superficies interiores de un vehículo se pueden limpiar con alcohol isopropílico, dice Jeff Stout, director ejecutivo de innovación global de Yanfeng Automotive Interiors.

Yanfeng es el mayor proveedor mundial de piezas para interiores de autos y trabaja con casi todos los principales fabricantes de automóviles. Si has estado en un auto, probablemente hayas visto o tocado algo que Yanfeng ha fabricado, y utiliza alcohol isopropílico para limpiar piezas en sus propias fábricas.

“Lo usamos para limpiar manchas o cualquier tipo de detalles de última hora antes de enviar el producto”, dice Stout. Todos los productos de la compañía, desde molduras de plástico hasta cromo pintado y cuero artificial, han sido probados para garantizar que no se degraden cuando se exponen al alcohol isopropílico puro. Stout dice que incluso es posible frotar la superficie exterior de la tapicería de tela suave con alcohol para limpiarla.

Averigua si los extras de lavado de autos valen la pena y consulta estos consejos para lavar tu auto.

Hagas lo que hagas, no uses cloro o peróxido de hidrógeno en el interior de tu auto. Si bien ambos pueden matar los coronavirus en las superficies, probablemente dañarán la tapicería del carro. Y no uses limpiadores a base de amoníaco en las pantallas táctiles del automóvil, ya que pueden dañar sus revestimientos antideslumbrantes y antihuellas.

El lavado vigoroso con agua y jabón también puede destruir el coronavirus. Los coronavirus están rodeados por una envoltura protectora que los ayuda a infectar otras células, y destruir esa envoltura puede desarmarlos de manera efectiva.

“Cuando frotas al lavar eso también ayuda en la destrucción del virus”, dice Stephen Thomas, MD, jefe de enfermedades infecciosas y director de salud global de la Upstate Medical University en Syracuse. “Quieres hacer lo mejor con lo que tienes, incluso jabón y agua puede reducir el riesgo”.

El jabón y el agua también son seguros para la mayoría de los interiores de autos, especialmente telas y cuero más antiguo que puede haber comenzado a agrietarse. Asegúrate de no tallar demasiado, dice Larry Kosilla, presidente de la compañía de detalles de autos AMMO NYC y presentador de un popular canal de YouTube sobre detalles de automóviles.

La mayoría de los interiores de cuero de los autos y de imitación tienen revestimientos de uretano para protección, que es seguro limpiar con alcohol. Pero con el tiempo, limpiar el cuero con alcohol puede dejarlo susceptible a daños y decoloración, dice Dara Ward, directora sénior de marketing de Katzkin, que fabrica interiores de cuero para vehículos. “Recomendamos agua y jabón Ivory para limpiar manchas y derrames en nuestros interiores tapizados en cuero”, dice.

La mayoría de los interiores de cuero están teñidos, y una limpieza demasiado vigorosa puede eliminar el tinte. Kosilla dice que escuchó de los propietarios de autos que piensan que el interior de cuero de color claro se está ensuciando a medida que lo limpian, lo cual no es el caso. “No se está volviendo más sucio, estás eliminando todo el color en la parte superior”, dice.

Protege la tapicería de cuero después de limpiarla, dice John Ibbotson, el gerente jefe de servicios automotrices de CR. “Deberías usar un buen limpiador para interiores de cuero, luego un buen acondicionador para interiores de cuero”, dice.

Si tu automóvil tiene tapicería de tela, Kosilla advierte contra la limpieza con demasiada agua o demasiado jabón. “El objetivo no es crear mucha espuma. Si haces demasiada espuma, tendrás espuma para siempre “, dice. Además, si empapas la tela hasta el cojín debajo, podrías terminar creando un olor a humedad o alentando el crecimiento de moho en los cojines. En cambio, Kosilla recomienda agitar ligeramente la tela con una pequeña cantidad de agua y detergente de ropa.

Tanto Stout y Kosilla recomiendan limpiar todas las superficies con un paño de microfibra. Esto se debe a que están hechos de tela que consiste en pequeños “lazos” que capturan y eliminan la suciedad y las partículas de polvo antes de que puedan rayar las superficies de plástico delicadas o brillantes. En comparación, la suciedad y los residuos en tu carro pueden adherirse a las toallas de papel o servilletas más limpias y rayar las superficies como si fuera papel de lija, dice Kosilla.

Una vez que hayas terminado de limpiar, no olvides lavarte las manos antes y después de conducir. Es una buena costumbre aún incluso fuera de la propagación de COVID-19, ya que evitarás que el volante y otras superficies frecuentemente tocadas en tu auto se vean sucias.

“Lo más importante es lavarte las manos”, dice Kosilla. “Puedes limpiar tu volante, pero si tienes las manos sucias, puedes volver a ensuciar el volante”.

Lavarte las manos sigue siendo una de las mejores maneras de defenderte contra el COVID-19, dice Thomas.

Las infecciones por transmisión respiratoria siguen siendo principalmente la principal vía de transmisión de persona a persona.

“Se sabe que los coronavirus pueden persistir en las superficies, pero en este momento todavía creemos que las infecciones por transmisión respiratoria siguen siendo la principal vía de contagio de persona a persona”, dice Thomas.

Reportaje adicional por Perry Santanachote

Actualizado con nueva información de Katzkin el 16 de marzo

