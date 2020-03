Qué es la Ley de Producción de Defensa que puede obligar a las empresas a fabricar material médico en EEUU

Distintas voces le piden a Donald Trump que aplique la Ley de Producción de Defensa para asegurar el suministro de los materiales necesarios. ¿En qué consiste esta norma?

Los casos de covid-19 aumentan en todo Estados Unidos.

Hasta el martes 24 de marzo, EE.UU. ya registraba 50,206 casos de la enfermedad y 674 muertes, según la Universidad Johns Hopkins, que monitorea la propagación de la pandemia en tiempo real.

El estado de Nueva York es el más afectado, con 25,665 casos, que representan más del 6% de todos los casos de covid-19 en el mundo.

Luego le siguen Nueva Jersey, con 2,844 casos; California, con 2,267; y Washington, con 2,221.

Mientras tanto, médicos en todo el estado de Nueva York y en todo el país reportan que se están agotando los suministros para atender a los pacientes y que faltan equipos de protección para los trabajadores de salud que están en contacto directo con el brote.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, criticó el martes que el gobierno de Donald Trump le hubiera mandado a su estado solo 400 ventiladores pese a que, según asegura, necesita muchos más.

“¿Quieres una palmada en la espalda por enviar 400? Necesitamos 30,000”, dijo Cuomo. “La tasa de infecciones se está duplicando cada tres días”.

Estas advertencias de escasez se han repetido en todo el país, pues otros gobernadores también han pedido al gobierno federal que ponga a disposición más suministros.

“Nacionalizar la cadena de suministros médicos”

En medio de esta crisis, Cuomo se refirió a la Ley de Producción de Defensa como una medida para reducir la escasez de equipos médicos.

“Le pido al gobierno federal que nacionalice la cadena de suministros médicos”, escribió Cuomo el pasado domingo en su cuenta de Twitter.

“El gobierno federal debe usar de inmediato la Ley de Producción de Defensa para ordenar a las compañías que fabriquen batas, máscaras y guantes. Actualmente, los estados están compitiendo entre ellos por suministros”.

Reuters Donald Trump envió 400 ventiladores a Nueva York, pero el gobernador del estado dijo que necesitan 30.000.

El lunes Cuomo volvió a mencionar la norma en Twitter.

“Necesitamos que el gobierno federal use la Ley de Producción de Defensa para que consigamos los insumos médicos que necesitamos con tanta desesperación. No podemos simplemente esperar a que las compañías se ofrezcan. Se trata de una emergencia nacional”, tuiteó.

Además, el 13 de marzo, 57 representantes demócratas firmaron una carta en la que urgen al presidente a “usar los poderes otorgados por la Ley de Producción de Defensa para iniciar la producción masiva de suministros necesarios para atender la pandemia de covid-19”.

Sin embargo, la Cámara de Comercio de EE.UU. dijo que la aplicación de esta ley podría ser “contraproducente” para las empresas estadounidenses.

¿En qué consiste esta legislación y qué ha dicho Trump sobre la misma?

Qué dice la ley

La Ley de Producción de Defensa (DPA, por sus siglas en inglés) fue promulgada en 1950, casi al inicio de la Guerra de Corea (1950-1953).

Esta norma le da al presidente de EE.UU. un amplio conjunto de poderes para garantizar que las industrias nacionales provean determinados productos y servicios necesarios para la defensa nacional.

La DPA se basa en las leyes de Poderes de Guerra creadas durante la Segunda Guerra Mundial para darle al gobierno estadounidense la autoridad de regular la industria nacional durante el conflicto, explica el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de EE.UU. en un reporte publicado en marzo sobre la historia y los usos recientes de la ley.

BBC

“Muchas de estas facultades caducaron cuando acabó la guerra, pero el comienzo de la Guerra Fría con la Unión Soviética a fines de la década de 1940 y la invasión norcoreana de Corea del Sur en junio de 1950 hizo que el gobierno de [Harry] Truman reconsiderara la necesidad de una autoridad ejecutiva más fuerte en interés de la defensa nacional”, cuenta el reporte.

Actualmente “defensa nacional” incluye también la preparación para emergencias y todas las medidas necesarias para reducir los efectos de algún peligro para la ciudadanía, como conflictos militares, desastres naturales o causados ​​por el hombre, o actos de terrorismo, detalla el CRS.

La ley permite que el presidente “pida a las empresas y corporaciones que prioricen y acepten contratos [del gobierno federal, por encima de los de otros clientes] para ofrecer materiales y servicios necesarios para promover la defensa nacional”.

También faculta al mandatario a que “incentive (mediante préstamos, compras directas o instalación de equipos) a la industria doméstica para que expanda la producción y el suministro de bienes y materiales críticos”.

Además, le permite al gobierno controlar las cadenas de producción de estos insumos.

Sin embargo, la aplicación de esta ley no significa que el gobierno expropie a las empresas.

Diversas entidades del gobierno de EEUU suelen usar algunas partes de esta ley para fines militares o prevención de desastres.

Qué dice el gobierno de Trump

El pasado 18 de marzo Trump firmó una orden ejecutiva en la que invoca la DPA, pero al mismo tiempo le transfiere al secretario de Salud el poder de aplicarla, en consulta con el secretario de Comercio y otros departamentos y agencias ejecutivas.

“Considero que los recursos médicos y de salud necesarios para responder a la propagación de covid-19, incluidos los equipos de protección personal y los ventiladores, cumplen con los criterios especificados en la Ley”, señaló Trump en la orden ejecutiva.

“La autoridad conferida en la ley al presidente queda delegada al secretario de Salud con respecto a todos los recursos médicos necesarios para responder a la propagación de covid-19 en EE.UU.”, continuó la orden.

BBC

“La Ley de Producción de Defensa está en plena vigencia, ¡pero no he tenido que usarla porque nadie ha dicho NO! Millones de mascarillas yendo a los estados”, escribió Trump en Twitter el martes.

Getty Images Médicos de todo el país alertan de la escasez de equipos médicos como las mascarillas.

Unos días antes, el domingo, el mandatario había dicho en una conferencia que todavía no era necesario aplicar la DPA ya que un número suficiente de empresas se estaban ofreciendo voluntariamente para fabricar mascarillas y otros insumos médicos.

De hecho se refirió a la aplicación de la ley como una nacionalización.

“Si tomas la ruta de nacionalización, le diremos a una compañía que haga un ventilador, cuando ni siquiera sabe qué es un ventilador”, dijo Trump.

“Somos un país que no se basa en nacionalizar nuestros negocios”, indicó. “El concepto de nacionalizar nuestros negocios no es un buen concepto”.

Algunas compañías sí han aumentado su producción de materiales médicos. 3M, por ejemplo, anunció el domingo que ha duplicado la fabricación de mascarillas N95 a 100 millones de unidades por mes.

El domingo, Philips también dijo que duplicaría la producción de ventiladores en las próximas ocho semanas.

General Motors anunció que evalúa fabricar ventiladores junto a Ventec Life Systems, una empresa dedicada a estos productos.

BBC

El asesor de comercio de la Casa Blanca, Peter Navarro, también dijo que algunas empresas se están ofreciendo voluntariamente a fabricar insumos médicos, según The Wall Street Journal.

“Estamos consiguiendo lo que necesitamos sin poner la mano dura del gobierno. [Pero] podría haber posibles casos más adelante”, dijo.

Sin embargo, el gobernador Cuomo dijo que le parecía “inexplicable” que el gobierno federal no ejerciera el poder que le da la DPA.

“El voluntariado es bueno, y es algo hermoso, y es bueno que estas compañías se presenten y digan que quieren ayudar. Pero eso no nos llevará a nuestro objetivo”, advirtió este martes.