¡Se confiesa! Daniel ‘Ruso’ Brailovsky acepta que fracasó cuando fue director técnico del América

El ídolo del América habló sobre su etapa como entrenador en Coapa

Daniel ‘Ruso’ Brailovsky es uno de los jugadores más importantes que ha tenido América en su historia. Con solo 3 años en el equipo, de 1982 a 1985, se ganó el cariño de la afición gracias a sus buenas actuaciones y el amor que le tenía a la camiseta.

En 2007 El Ruso llegó a la dirección técnica de las Águilas y se mantuvo ahí durante un año. Sin embargo, el mismo ex futbolista sintió esta etapa como un gran fracaso. En entrevista para La Última Palabra de FOX Sports, el argentino contó todo.

“En América la pasé muy bien, cada día de mi vida, cada momento, cada minuto que yo cruzaba el arco para entrar a Coapa lo disfruté como si hubiera sido el último. En la parte futbolística no me fue del todo mal, pero al final terminé fracasando. Para mí llegar a una final y no ganarla termina siendo un fracaso”, declaró el Ruso.

En la misma entrevista, Brailovsky reveló sus motivos por los que decidió llegar al América: “Hacía 10 meses que me había casado, queríamos irnos al exterior, dejar el país y tener una luna de miel bastante larga. En aquella época no se hablaba mucho del futbol mexicano, pero la idea de poder irme y cuando empecé a enterarme, a averiguar y a saber lo que significaba llegar a esta institución, la idea fue completa”.