La ruta londinense para los amantes de la música

Lisi Sutil ©️. London 2018 . Vivimos unos duros momentos con el #Covid_19 en todo el mundo 🌍, y hay muchas buenas causas que apoyar ahora en @gofundme, lo sé, mejores que la mía…Pero solo te pido si puedes donar 1€,$,£,¥…¡Todas las monedas son bienvenidas! 😊 Y que me ayudes compartiendo la campaña a través de GoFundMe (link en BIO), después de donar ya te sale el botón de compartir, 😜, o comparte esta foto, con el texto, para que la gente sepa la historia claro ja ja ja, y así llegar a más gente. 🤗 . Te necesito porque yo no he nacido para ser líder, eso lo tengo claro 🙄, y estoy bien con eso normalmente, excepto cuando quiero ayudar a otros ¡y nadie me hace ni caso! 😭 Sí, como ahora, que sigo con los 5€ que yo doné…😅 El Royal Albert Hall no recibe apenas ayudas públicas, son todo privadas, tickets y donaciones de la gente como tú y yo, pero seguirá pagando a sus empleados mientras sus puertas estén cerradas, la 1ª vez en 149 años. Además, el año que viene es el ¡150° aniversario! 😍, y el Royal Albert Hall está recopilando nuestras historias inolvidables en este mágico lugar con el hashtag #RAH150. . La mía está dentro de la campaña de GoFundMe, y sí, habrá mucha gente cansada de leerla, sorry! 🤷, así que si eres una de esas personas no hace falta que leas el rollo de texto dentro de la campaña dónde la explico 😂, con que dones y compartas, yo soy feliz. 😄 . Gracias a todos y todas por leerme, y si donas y compartes, ¡mucho mejor! La cifra 88.018€ es simbólica, por el día que conocí ese lugar, y a Él, pero si consigo llegar a 2000€, para ayudar a pagar 1 sueldo o 2, en España eso son dos…¡Ya habré ayudado a la gente que allí trabaja y que tanto apoyo me dio en su momento! 😍 . Y recordad, que en toda oscuridad, siempre hay un rayo de luz, y juntos, siendo solidarios y quedándonos en casa, volveremos a ver más luz, que oscuridad…⚪⚫ . Grazas, Gracias, Thanks, Danke, Grazie, Merci, Arigatō, Shukraan, Xièxiè, Blagodarya, dêkuji ti, Dankie, Obrigado, Mahalo, Terima kasih, Khxbkhun, Diakuyu u…∞ . ¡Ir al link en mi BIO! http://gf.me/u/xrty3b