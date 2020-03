Le fue infiel a su esposo con su propio hijo

View this post on Instagram

Знаете, в мои 17 я жутко отравилась. Сходила на рынок купить выпускной наряд и всё. Вечером я была согнута, как моя бабуля в 90 лет. Живот болел адски. Что я такого съела – я не поняла. Но потом меня ждали несколько дней постельного режима и температура. Из плюсов : похудела немного. Но не готова я такое терпеть ради этого. Лекарств тогда я не знала. Как-то жаловаться маме у нас было не принято. И никто меня не лечил. За последний месяц я столкнулась с этим вновь несколько раз. Купила йогурт. Он открылся без хлопка, хотя был под железной крышкой и хлопок должен был быть. Дата изготовления вроде норм. Итог : сорваны планы и весь день рядом с «белым другом». Потом я купила студень. Тоже по дате норм. Холодец никто кроме меня не ест и поэтому я его покупала иногда. Удобно, что калорийность указана. Для поддержания сброса веса ведь надо следить за калориями. Итог : сутки мучений и «белый друг» рядом. Сходила в аптеку. Посоветовали «Фитомуцил Сорбент Форте» от @fitomucil.ru Взяла себе и , как оказалось не зря. Жизнь меня ничему не учит и я купила готовые чебуреки. Люблю их, но везде жарят в масле. А мне такое нельзя. Так что я их сама обжарила на капле масла. Было вкусно. Но, потом опять «белый друг» и боль в Животе. Тут я уже была готова: развела два пакета фитомуцила и начала лечение. В карусели видео со Сторис, чтобы вы ни с чем его не спутали. Он помог. Мало того, что останавливает диарею, так и выводит всякие гадости из организма. Взамен наполняет полезными бактериями. И удобно , что их не надо покупать отдельно. Теперь пакетики с фитомуцилом всегда под рукой. С моей везучестью и поездками самое то. Нашла ребят в инсте. Они там проводят розыгрыш. Можно подписаться и выиграть полезные подарки. Животик точно скажет вам спасибо. У вас случались отравления?