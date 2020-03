‘Pollo’ Briseño responde a las críticas por no querer sacrificar su sueldo

El jugador de las Chivas aclaró que tiene inversiones que pagar

A través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, el defensa de las Chivas, Antonio Briseño, aclaró la polémica en relación con las declaraciones que hizo en las que mencionó que no estaría dispuesto a reducir su sueldo, pues tiene deudas que debe cubrir.

El “Pollo” señaló que sus palabras se mal interpretaron y dejó claro que está creando un patrimonio para él y su familia, por lo que el dinero que percibe, ya está destinado a ciertos gastos.

“Cuando digo: me estoy endeudando, es porque invertí en cosas, en inmuebles, en mi casa, en terrenos, en departamentos, etc. En muchas cosas que he invertido mi dinero, entonces no es que me estoy dando una vida de más de la que no puedo vivir, no. Estoy creando un patrimonio para que en mi futuro pueda tener para vivir, crear una estabilidad de mucho tiempo”, dijo el defensor del chiverío.

#Chivas 🔴⚪️ El mensaje de @pollobv luego de que se malinterpretara una de sus declaraciones durante la videoconferencia. Briseño Vázquez ha invertido en su futuro por su familia. pic.twitter.com/VwPIek9QHn — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) March 25, 2020

De igual forma, aclaró que las personas con las que hizo los acuerdos están esperando que pague, pues a pesar de la crisis debido al COVID-19, la gente continúa esperando sus sueldo.

“Invertí, es la palabra, invertí en cosas que necesito pagar. Entonces, esas personas que le compré la casa, que les compré terrenos, que les compré departamentos y todo tipo de cosas, no me van a decir: ah, te las bajo, te las reduzco para que puedas pagar tus cosas. No, ellos tienen que seguir pagando albañiles, tienen que seguir pagando a los que hicieron las cosas y seguir su vida normal. Yo al final de cuentas sé la crisis que hay, pero yo tengo mis cosas que hacer y no me endeudé, estoy invirtiendo el dinero para que entiendan mejor”, concluyó.

De igual forma, el Departamento de Comunicación de la Liga MX emitió un comunicado en el que señalaron que por el momento no se ha contemplado la opción de reducir el sueldo de los futbolistas.