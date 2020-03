¡Saca para andar igual! Exjugador Pumas afirma que el coronavirus es un invento para controlar a la humanidad

Publicó una polémica carta en donde comparte que la pandemia del coronavirus

El chileno y exjugador de los Pumas de la UNAM de la Liga MX, Marcelo Díaz a través de su cuenta oficial de Twitter, publicó una polémica carta en donde afirma que la pandemia del coronavirus fue hecho para mantener controlada a la humanidad.

“Amigos míos, para ustedes que me conocen bastante y saben que soy un loco de mierda, que a veces tiene estados de lucidez, les vengo a decir que me aburrí y aquí viene MI VERDAD“, indicó el exjugador de los felinos.

Me gusta pensar y escribir. Les comparto MI VERDAD, cada 1 tiene la suya. Buenas noches! pic.twitter.com/mHe5s18i6d — Marcelo Diaz (@CHELODIAZ_21) March 25, 2020

“No puedo llegar a entender que mi vida no me pertenezca en lo más mínimo, que mi vida sea controlada por terceros y directamente por un virus que ataca a nivel mundial, que deba permanecer en casa como un esclavo dejando de hacer lo que me apetece, que deba quedarme en casa para no ser contagiado y a la vez no contagiar a los demás. ¿En qué mundo creen ustedes que estamos viviendo?”, aseguró Díaz.

Además, el actual mediocampista de Racing de Avellaneda en Argentina aseguró estar “en contra del sistema. Solamente debemos actuar bien y dejar de dañarnos a nosotros mismos y a la vez dejar de dañar al hermoso mundo donde vivimos”.

Te puede interesar:

‘Pollo’ Briseño responde a las críticas por no querer sacrificar su sueldo

¡La Liga MX ya tendría fecha de reanudación tras la emergencia sanitaria por coronavirus!