¡Era cierto! Carlos Vela tuvo acuerdo para jugar en el Barcelona, pero el LAFC no lo dejó ir

El futbolista reveló la información a la revista GQ

Los rumores eran ciertos: Carlos Vela tuvo acuerdo para jugar en el Barcelona durante los cuatro meses en los que no hay temporada en la MLS, pero su club actual, el LAFC, no le permitió salir por no convenir a sus intereses.

⚡️ Carlos Vela nos habla en exclusiva sobre el Barça, el LAFC y su relación ¿amor-odio? con Méxicohttps://t.co/67xGJpVdKU — GQ México y Latam (@GQMexico) March 27, 2020

La infomación la confirmó el propio futbolista en una entrevista para la revista GQ México y Latinoamérica, en la cual aparece en la portada en su edición más reciente.

“El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: ‘Ah, quiero dos años y si no, no voy’. Dijeron cuatro meses y voy cuatro. Pero no me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí”, declaró el MVP y ganador de la Bota de Oro en la temporada pasada de la liga estadounidense.

Cuando se le preguntó cuál era su sueño sin cumplir, el jugador no respondió que ganar el mundial, ni retirarse en la Liga MX o volver a unos Juegos Olímpicos, él anhela otra cosa que tiene que ver con su club actual.

“Yo creo que lo único que me falta es ser campeón con mi equipo, es algo que todavía tengo ahí clavado”, aseveró.

Respecto al tema de si le gustaría volver a la Selección Mexicana, mencionó que prefiere cederle el paso a los jóvenes, para que haya un trabajo con ellos a largo plazo, ya que cuando él tuvo su oportunidad, considera que no pasó nada. Recordemos que hace unas semanas dijo que prefería no estorbarles: “Yo ya he tenido mis oportunidades con la selección y no pasó nada extraordinario. Hay que darle oportunidad a jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial porque yo voy a cumplir 34 años… No es algo de pasión. Estuve en el Mundial, di lo mejor y no pude ayudar al equipo a dar el paso que queremos, y es mejor no estorbar”, aseguró entonces.

Y ahora se le cuestionó si seguía pensando igual respecto a ceder su lugar a las nuevas generaciones y reafirmó sus declaraciones:

“Sí, hay que permitir que lo intenten y crezcan. Dejar que las nuevas generaciones hagan lo que yo no pude. Puede ser que hoy yo sea el mejor, pero estamos hablando de que el Mundial es casi en tres años. En ese tiempo, ya es otra cosa”, añadió.

Finalmente, fue cuestionado acerca del público mexicano y si era el más difícil que le había tocado.

“Pienso que el público (mexicano) vive en los dos extremos… Es el que más te puede matar, pero también el que más te ama, te apoya y deja su vida por su selección y los jugadores. Sí, es el más difícil”, sentenció.