Anahí enloquece a sus fans cantando tema de RBD

View this post on Instagram

ANAHI CANTANDO SALVAME😭😭😱😱 @anahi . . .#rbd #rebelde #rbdforever #foto #rbdfamily #voltarbd #rebeldemx #anahi #ponchoherrera #dulcemaria #ucker #maiteperroni #christianchavez #ponny #vondy #chaverroni #rbdmaniacos #rbdmania #instamoment #instagram #parceira �SIGAM� @rbdempezardesdecero @rbd_uniion