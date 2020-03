El aplazo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 genera un problema inmobiliario para 2021

Dos conflictos inmobiliarios provocan temor financieros en los organizadores

Uno de los grandes eventos deportivos de este año, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fueron retrasados debido a la pandemia de coronavirus. Aunque muchos consideran que el anuncio se aplazó por mucho tiempo, es una realidad que la justa deportiva se realizará en 2021, pero surgen algunas preguntas como ¿dónde se alojarán a los atletas?

Según la corredora de bienes raíces Japan Property Central, el sitio de la villa olímpica en la sala Chuo-ku de Tokio, ya se vendió a un grupo de desarrolladores por $127 millones. Algunos pisos de edificios ya estaban construidos y debían usarse como alojamiento para atletas durante los juegos, sin embargo, las unidades de condominio ya se han vendido a propietarios que planean mudarse después de los juegos este año, reportó Fox Business.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo a los periodistas el miércoles que no estaba seguro de si el sitio podría ser utilizado para atletas en 2021, informó The Irish Times. No sin antes señalar que espera que el tema pueda resolverse para que los competidores puedan vivir la verdadera experiencia olímpica de crear comunidad.

Ése no es el único dilema inmobiliario que se enfrenta el comité organizador debido a que hay más de 40 lugares que fueron planeados para albergar distintos eventos olímpicos, en el que se habían presupuestado más de $476 millones para alquilar las ubicaciones, informó Nikkei Asian Review.

“Este es realmente un gran desafío. Las finanzas no se han discutido, porque se trata de proteger vidas humanas, y las consideraciones financieras no pueden tener prioridad”, sentenció Bach.

