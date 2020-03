De La Casa de Papel a luchar contra el coronavirus: Clara Alvarado es enfermera en Madrid

La actriz trabaja actualmente en un hospital en las afueras de la capital española

Clara Alvarado es recordada recientemente por aparecer en la primera temporada de La Casa de Papel, una de las series de Netflix más exitosas de los últimos años, interpretando a Ariadna Cascales, una de las rehenes en el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

A tres años de su participación en la serie española, Alvarado ha puesto una pausa a la actuación, para desempeñarse en su carrera como enfermera y ayudar así contra el coronavirus en España.

En entrevista para Cosmopolitan, Clara Alvarado habló sobre su experiencia como enfermera en un hospital de Madrid y el panorama tras el coronavirus: “Trabajo en un hospital que no está tan desbordado como los que vemos en televisión, pero que sí está por encima de sus posibilidades, respecto a pacientes y profesionales sanitarios. Ninguno damos abasto desde que entramos hasta que salimos y tenemos que ayudarnos los unos a los otros, cuando entramos en contacto con los pacientes de coronavirus, con todo el sistema de aislamiento. Estamos muy limitados en recursos”.

‘Cuando entré al hospital, sentí que estaba viviendo una película’. #díasextraordinarios https://t.co/dQ1MZ5rd6H — Cosmopolitan España (@Cosmopolitan_es) March 27, 2020

La actriz española también comentó que en medio de la crisis, algo bonito que le pasó fue que su padre se enorgulleciera de ella: “Sí, a nivel personal me ha pasado algo bonito. Mi padre es enfermero, se acaba de jubilar, tiene asma y no puede volver a trabajar, y me dijo que se sentía muy orgulloso de que estuviera ejerciendo porque es una profesión preciosa, algo que he comprobado con los halagos de los pacientes. Pese a estar mal son los primeros que te animan. Es emocionante ver cómo las personas que peor lo están pasando son las más positivas”.