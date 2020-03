¡No era penal! Rafa Márquez cree que el VAR no hubiera marcado falta sobre Robben en Brasil 2014

El excapitán del Tri no supera aquella eliminación en octavos de final

Una de las heridas que siempre seguirán presentes para la Selección Mexicana de Fútbol en una Copa del Mundo es el famoso “No Era Penal”, una jugada que tuvo como protagonistas a Rafael Márquez y Arjen Robben en el duelo entre México y Holanda de los octavos de final del Mundial Brasil 2014, siendo el defensor mexicano quien supuestamente cometió una falta ante el holandés, misma que el árbitro marcó para determinar la pena máxima.

Son casi 6 años de que eso ocurrió, y en esta etapa de cuarentena a causa de la pandemia del COVID-19, el “Kaiser” rememoró la jugada en una dinámica a través de redes sociales junto al empresario mexicano Arturo Elías Ayub y apuntó que con la ayuda del videoarbitraje la historia sería distinta.

“No fue penal, el VAR no lo hubiera dado… Yo creo que no fue penal, aunque hubo algún contacto. Si hubiera existido el VAR, no lo hubieran pitado”, dijo el michoacano, respecto a la jugada que le costó a México la eliminación en aquel Mundial.

Márquez reiteró que recordar esa jugada siempre será doloroso, pues México tuvo la oportunidad para trascender.

“Son sensaciones tristes de volver a recordar, porque teníamos una gran oportunidad. Pero el fútbol es de tomar decisiones en milésimas de segundo y a veces aciertas y a veces no, pero es así como el ser humano aprende”, concluyó.

En Rusia 2018, Rafa jugó su quinto Mundial con el Tri, y en todos siempre fue eliminado en los octavos de final.