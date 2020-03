Polémica entre Trump y gobernadores por falta de pruebas para detectar coronavirus

Los estados se quejan de la escasez y de la tardanza de los exámenes médicos

El presidente Donald Trump sugirió hoy en una llamada con gobernadores que ya no había problema de falta de pruebas para detectar el coronavirus, a pesar de que la escasez de estos exámenes ha sido crítica en la gestión de la pandemia en Estados Unidos.

El gobernador demócrata de Montana, Steve Bullock, afirmó que los funcionarios de su estado estaban luchando con el rastreo de los contactos porque no tenemos pruebas adecuadas, según se escucha en el audio de la llamada al que tuvo acceso The New York Times.

Trump dijo en la mencionada llamada que “no había oído hablar de los exámenes en semanas” y volvió a repetir su mantra de que “hemos hecho más pruebas que ningún otro país en el mundo. Tenemos esos test geniales y vamos a sacar uno más rápido esta semana”.

Muchas personas con síntomas, asegura el Times, están aún teniendo dificultades para hacerse las pruebas y muchos de los que se las han hecho han tenido que esperar más de una semana para obtener los resultados. Además, la prensa se ha hecho eco de la escasez de pruebas para detectar los contagios, algo que ha irritado al presidente.

Tanto los gobernadores del estado de Washington, Jay Inslee, como de Virginia, Ralph Northam, también han expresado su preocupación por la falta de pruebas.