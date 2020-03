El arquero Pepe Reina, positivo por coronavirus: “Cuando me enteré, me faltó el aire durante 25 minutos”

El ex portero de La Roja, quien ya se recupera, narró lo que sintió al ser notificado

Pepe Reina, arquero español miembro de “La Roja” campeona del mundo en Sudáfrica 2010 ha dado positivo por coronavirus y narró el terror que le causó el enterarse:

“Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado”, relató al diario italiano Corriere dello Sport “Me asusté cuando me enteré, me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar”.

Pepe Reina, el histórico arquero español que milita actualmente en el Aston Villa, dio positivo al #coronavirus y relató uno de los momentos más duros que atravesó con los síntomas: "Tuve miedo. Me faltó el aire por 25 minutos". pic.twitter.com/1R8PHa97oB — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2020

El arquero español, que milita actualmente en el Aston Villa se recupera favorablemente luego de contraer el COVID-19.