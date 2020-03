Los jeans rotos de Liz Vega dejaron su trasero a la vista de todos

View this post on Instagram

NOSTALGIAAAAA 🙌🕉🙏 AMO ESTE LUGAR, SUS HISTORIAS Y AL SER QUE HABITA EN EL #ELDUENDE @calosdl ❤❤ TE AMO, QUE DIOS TE LLENE DE BENDICIONES A CADA SEGUNDO #MIHOGAR MEXICO SOLIDARIDAD EN LA HUMANIDAD, TIEMPOS DE CONCIENCIA, AMOR . #OMNAMAHSHIVAYA #ommanipadmehum #OM #NAMASTE #LAPOETADELOURBANO #tbt #MALANDRA #PLATAFORMASDIGITALES #CANALYOUTUBE #lisvegamusicoficial #cantante #bailarina #ACTRIZ #ALBUMHERMANDAD #QUEDATEENCASA #cuarentena #yomequedoencasa #cuba #méxico #cubanosporelmundo #mexicana #cubana