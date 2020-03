Maripily padece la cuarentena con tristeza porque se ha quedado sola

La modelo que hoy apareció con un conjunto de lencería blanca y pequeñita dice extrañar a su hijo y a su papá... y se arrepiente de no haberse ido a su país porque ahora se encuentra triste y sola en Miami

Nadie imaginó lo que está pasando a raíz de la pandemia del coronavirus, Maripily tampoco, confiesa que se equivocó al no irse a Puerto Rico. La boricua trata de mantenerse fuerte anímicamente durante su aislamiento en Miami, pero anhela tanto poder abrazar a su padre y su hijo que no puede contener el llanto al pensar en ello.

“Extraño mucho a mi familia, yo aquí no tengo familia, estoy aquí sola, y no es fácil. Mi familia me dijeron “¿por qué no viniste para acá y te quedabas acá?”, pero no es fácil. Yo tengo mi hogar acá, pero hoy por hoy los extraño tanto que me arrepiento no haberme ido para Puerto Rico a pasar esta situación así, allá con ellos, por lo menos hubiese estado encerrada allá en familia, no acá sola, como lo estoy haciendo“.

¿A quién anhelas más poder abrazar?

A mi papá y a mi hijo. A mi papá porque lo extraño tanto y no me gustaría que le pasara nada. Sé que está en una edad que puede coger el virus rápidamente y tiene algunas complicaciones que no me gustaría que pasara nada.

“Y que me pongo en la situación de mucha gente que ha perdido a su familia y se lo que deben estar sufriendo y veo las noticias y veo que dicen que llega una persona de mayor edad y llega uno más joven y no hay respirador y tienen que quitárselo al de mayor edad para darle la oportunidad al más joven, y dejar morir al otro y eso lo veo un poco injusto, y no me gustaría tener que pasar por esa situación que ha pasado mucha gente”.

¿Qué haces para no deprimirte?

Yo no estoy deprimida, yo estoy triste, pero en medio de mi tristeza soy una mujer muy fortalecida, y ¿cómo me he fortalecido? Pues por medio del ejercicio. Porque la gente dice “¡Ay Dios mío!, pero ésta está obsesionada con su cuerpo”. No estoy obsesionada con mi cuerpo, el ejercicio me ha sacado de depresiones y de situaciones y me relaja.

¿Qué le dirías a la gente?

Que tenemos que quedarnos en casa, y buscar la manera de hacer esta cuarentena en casa, divertida.