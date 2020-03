Mikaela, hija de Luis Fonsi, canta “We Are The World” y las celebridades se rinden ante ella

View this post on Instagram

Esta tarde mi hija Mikaela me pidió que la grabara cantando esta canción. Ella es muy timida así que fue una hermosa sorpresa. Pues les cuento que en 2 minutos tenia el arreglo, la sesión, el mic listo, letra impresa y cámara grabando. 🤦🏻‍♂️ Fue ella la que eligió la canción perfecta para este momento que estamos viviendo. Aquí les comparto un pedacito. “We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving…”❤️