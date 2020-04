Hasta Zlatan está confundido en estos momentos: “Ni yo mismo sé lo que quiero hacer”

El legendario jugador sueco podría ya haber jugado su último partido

Zlatan Ibrahimovic, el todopoderoso personaje del fútbol mundial, de 38 años, dijo que no sabe qué pasará con su futuro, después de los rumores aparecidos en la prensa italiana sobre que no renovará su contrato con el Milan y una posible adiós al fútbol.

Nos regaló muchos goles que parecían imposibles. https://t.co/rb7X7QvfC0 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 1, 2020

“Ya veremos, ni yo mismo sé lo que quiero hacer, pasa algo nuevo cada día. ¿Quién habría previsto lo del coronavirus? Solo debemos vivir y disfrutar de la vida, no hay que preocuparse demasiado. Tengo una familia de que ocuparme, si están bien, yo también”, señaló “Ibra” a la web del diario sueco Svenska Dagbladet

Según informó el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic no ejercerá la opción para renovar su contrato con el Milan, que expira el próximo 30 de junio, ya que no comparte el nuevo proyecto deportivo del club, y no excluye retirarse.

Pero como bien lo dice Ibra, ahora lo menos importante es el fútbol.