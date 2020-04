¡Ídolo! Carlos Tevez se ofrece como voluntario al gobierno para ayudar durante la pandemia

El "Apache" aseguró que los futbolistas pueden vivir seis meses o un año sin cobrar su salario

El delantero e ídolo de Boca Juniors Carlos Tevez se puso “a disposición del Gobierno y del club para ayudar” durante la pandemia del coronavirus.

“Me pongo a disposición del Gobierno y el club para ayudar. No me gusta fantasmear con muchas cosas, porque cuando uno ayuda es del corazón. No es para salir en un vídeo. Hay que estar en silencio, pero en todo momento. Me pongo a disposición del club, aunque sea entregando mercadería en una mesa”, dijo Tevez al canal América.

“Ojalá que el mundo sea más solidario. Nos estamos dando cuenta de que somos todos iguales. Nos golpea a todos, más a los abuelos, sea en Argentina o Estados Unidos. Si te toca, te lleva. Ojalá sea para bien y que crezcamos como sociedad y que el día de mañana esto haya cambiado el mundo para bien”, analizó.

Tevez aseguró que los futbolistas pueden vivir seis meses o un año sin cobrar su salario, pero que hay “gente desesperada” que no tiene dinero y que no puede trabajar por la cuarentena.

La gran mayoría de los clubes argentinos pusieron sus instalaciones a disposición del Gobierno para acoger a contagiados o a personas en situación de calle durante la pandemia.