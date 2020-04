La pelea de Kim Kardashian y Kourtney fue tan fuerte que tuvo efectos en la producción

Los ánimos se pusieron calientes

Kim Kardashian y su hermana mayor Kourtney Kardashian tuvieron una fuerte pelea que llegó hasta los golpes. Las cámaras del programa “Keeping Up with the Kardashians” pudo captar el momento en el que Kim se lanza y le da un par de cachetadas a Kourtney.

La razón de la golpiza fue que Kim criticó la ética profesional de Kourtney que dejó entrever que no tenía mucho compromiso con lo que aceptaba hacer. Este tema había sido recurrente en semanas antes del encuentro ya que la hermana mayor había dejado de asistir a llamados para grabar el reality.

Kim reveló al programa “The View” que fue tan fuerte la pelea de las hermanas que la producción se tuvo que detener durante toda una semana. Los ánimos estaban tan calientes que no se pudieron ver en este tiempo y no fue hasta que se calmaron que volvieron a resumir las grabaciones.

Tras la conclusión de la actual temporada, Kourtney dejará de aparecer en el programa regularmente y solo hará breves apariciones.