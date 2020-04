Los edulcorantes artificiales más carbohidratos pueden aumentar el riesgo de diabetes y el aumento de peso

Un nuevo estudio de la Universidad de Yale descubrió que el consumo de sucralosa (utilizado en bebidas dietéticas y alimentos como el helado y el yogurt bajo en calorías) junto con carbohidratos puede aumentar tu riesgo de engordar y de padecer diabetes tipo 2.

“Se han realizado muchos estudios sobre los edulcorantes artificiales, pero se ha prestado poca o ninguna atención a si se consumen solos o junto con otros alimentos”, dice la autora principal del estudio, Dana Small, Ph.D., profesora de psiquiatría, directora del Centro de Investigación de Dieta y Fisiología Moderna y directora de la división de psiquiatría nutricional en la facultad de Medicina de la Universidad de Yale. El estudio sugiere que consumir sustitutos de azúcar con carbohidratos puede ser particularmente problemático.

Lo que el estudio encontró

Cuando comes carbohidratos, aumentan los niveles de azúcar en la sangre (glucosa) y de insulina. La insulina transporta la glucosa a las células del cuerpo, donde se usa para obtener energía, y los niveles de glucosa vuelven al rango normal. Sin embargo, en algunas personas, las células no responden, se vuelven resistentes a la insulina, y el cuerpo sigue produciendo insulina para reducir el nivel de glucosa. Con el tiempo, esta reacción puede conducir a diabetes tipo 2 y al aumento de peso.

En el estudio, publicado en la revista Cell Metabolism los investigadores analizaron el efecto en el cuerpo y el cerebro de 45 participantes sanos que tomaron bebidas que contenían sucralosa sola, azúcar sola o una combinación de sucralosa y maltodextrina (un tipo de carbohidrato que tiene calorías, pero no tiene sabor).

Ni las bebidas de sucralosa ni las de solo de azúcar produjeron una respuesta anormal de la glucosa / insulina, pero la bebida de sucralosa / maltodextrina sí. Y en el cerebro, la combinación causó cambios que con el tiempo podrían alterar qué tan bien el cuerpo maneja el azúcar.

Para descartar la posibilidad de que la propia maltodextrina fuera responsable, los investigadores agregaron una bebida que contenía solo maltodextrina. Las respuestas de los sujetos a eso también fueron normales.

Un portavoz del Consejo de Control de Calorías, que representa la industria de alimentos y bebidas con bajo contenido calórico, dijo que la organización “todavía estaba revisando los hallazgos y la metodología del pequeño estudio, pero defiende la seguridad general y los beneficios de la sucralosa y otros edulcorantes bajos en calorías comúnmente utilizados”.

¿por qué son tan preocupantes los cambios provocados por la combinación de sucralosa y carbohidratos? “No hay una respuesta simple a eso, dice Small. Pero cuando tu cuerpo no responde adecuadamente a la insulina, es probable que la produzca en exceso, lo que puede sobrecargar tu páncreas. También es probable que tengas niveles altos de azúcar en la sangre. Y señala que la glucosa extra en tu cuerpo tiene que ir a algún lado, “Puede almacenarse en el hígado, lo que puede conducir a un hígado graso. O puede dañar otros órganos y provocar prediabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso problemas cognitivos”.

Tomar una bebida dietética con una comida que contenga carbohidratos o comer alimentos que contengan carbohidratos y sucralosa ocasionalmente puede no ser un problema. Pero Small señala que la cantidad total de sucralosa consumida por los participantes durante el estudio de 2 semanas fue el equivalente a tomar 14 paquetes de Splenda, dentro del rango en el que la persona promedio realmente podría consumir. “Presumiblemente, con el consumo regular de una bebida, yogur dietético, refresco dietético con papas fritas, se puede acumular fácilmente lo suficiente como para ser un factor en la diabetes”, dice Small.

Se necesita más investigación sobre la sucralosa, así como sobre el aspartame y otros sustitutos del azúcar, para confirmar estos resultados.

Conclusiones

Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un consumidor goloso por lo dulce? “No quiero que el mensaje sea que debes tomar bebidas endulzadas con azúcar, ya que la evidencia de sus efectos negativos es irrefutable”, dice Small. Y reconoce que, para algunas personas, aquellas con diabetes o prediabetes o aquellas que cuidan su peso, las bebidas dietéticas pueden ser útiles. Si bien el agua siempre es preferible, un refresco dietético ocasional puede ser una opción siempre y cuando no lo bebas con otros alimentos, aconseja. Lo que no se sabe es cuánto tiempo debería haber entre comer carbohidratos y tomar una bebida dietética.

También debes consultar las listas de los ingredientes en los alimentos envasados. “Hay muchos productos en el mercado que contienen sucralosa y azúcares o carbohidratos, incluso en algunos que no están etiquetados como de ‘dieta’ o ‘bajo en azúcar'”. dice Amy Deating, RD, nutricionista de CR.

Si embargo, hasta que haya más evidencia de sus beneficios y desventajas, lo más sabio puede ser evitar los sustitutos del azúcar o al menos minimizar su consumo. “Estoy convencida de que cuando se trata de edulcorantes artificiales, no sabemos lo suficiente sobre ellos, así que los evito”, dice Small.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.