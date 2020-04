Suzy Cortez exhibe su torneada retaguardia con shortcito y tanguita hilo dental

View this post on Instagram

Banana é uma poderosa fonte de potássio, esse nutriente é essencial para o bom funcionamento das válvulas sanguíneas, pois evita o acúmulo do sódio, o que faz aumentar muito pressão arterial. A banana está sendo muito consumida também por quem pratica atividades físicas, pois conseguimos fazer diversas receitas fitness com a fruta. Além disso, seu consumo ajuda na prevenção das cãibras musculares. Por isso essa ingestão diária da banana é indicada 😊