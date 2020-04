Fuertes declaraciones de Bruno Marioni: “Oswaldo Sánchez y Ochoa fueron mis hijos”

El argentino recordó que "vacunó" en varias ocasiones a los dos arqueros estrellas

Bruno Marioni, un goleador de época en la Liga MX, querido por muchos y odiado por otros tantos, seguramente el día de hoy, por dos arqueros más.

El argentino que militó en Pumas, Atlas y varios más, abrió su cuenta de Instagram para platicar con sus seguidores y contó, entro otras cosas, quien fue el arquero al que más le costó marcar:

¡DIRECTO! 🐾🎯 “¿El portero que más me costó? Tendría que decir que Jesús Corona. Creo que fue el más complicado. No te podría decir que Ochoa y Oswaldo Sánchez porque fueron mis hijos los dos varias veces, entonces a ellos no me costó anotarles." – Bruno Marioni pic.twitter.com/eU3yWjW5mN — Analistas (@_Analistas) April 3, 2020

“¿El portero que más me costó? Tendría que decir que Corona, creo que fue el más complicado, no sé si le marqué cuando estaba en Tecos. Pero no te podría decir que Ochoa y Oswaldo Sánchez porque fueron mis hijos los dos varias veces, entonces a ellos no me costó anotarles”.

El ‘Barullo’ Marioni también comentó que le hubiera gustado jugar en El Tri de haberse dado la oportunidad:

“Probablemente hubiera jugado con la Selección Mexicana, siempre he dicho que amo a mi país, estoy identificado con Argentina, pero no quiere decir que no hubiera defendido la camiseta de la Selección Mexicana. Tengo hijas mexicanas, trabajo en México y hubiera defendido la camiseta de la Selección como si fuera la de Argentina”.