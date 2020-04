La Adictiva no para de celebrar sus 30 años de existencia

La agrupación sinaloense tuvo que postergar su gira, pero continúa ofreciendo shows a través de sus redes sociales

Isaac Salas ya arregló la casa como diez veces, no tiene una prensa sucia y tiene todo el tiempo del mundo para meditar. Y para colmo, está solo porque su esposa, una locutora de una estación de radio en Texas, vive en Dallas, mientras que Salas reside en Mazatlán, donde tiene su base la banda sinaloense La Adictiva, de la que es vocalista.

“Estoy descansando, pero yo estoy acostumbrado a trabajar”, dijo el cantante. “Ojalá que termine pronto esto”.

Salas se refiere a la cuarentena provocada por el coronavirus, que ocasionó que los festejos de los 30 años de existencia de este grupo se pospusieran hasta nuevo aviso. Apenas iba a comenzar una extensa gira, cuando hace aproximadamente un mes decidió poner un alto a los conciertos con el fin de evitar poner en riesgo a sus seguidores.

Sin embargo, eso no quiere decir que La Adictiva está cruzada de brazos. Todo lo contrario. Hace un par de semanas realizó una sesión en vivo en su canal de Youtube, con lo que se convirtió en la primera banda de música regional mexicana en hacer este tipo de presentaciones durante la actual crisis. Y este miércoles hizo lo mismo en su cuenta de instagram.

Durante las sesiones interpretaron sus temas más conocidos, entre ellos “El amor de mi vida”, cuyo video tiene más de 140 millones de vistas en Youtube, y “Escondidos”, que a cinco meses de su estreno lleva más de 50 millones de vistas. Ambos temas formarán parte del nuevo disco de La Adictiva, que saldrá a la venta a mediados de este año.

“‘El amor de mi vida’ superó nuestras expectativas, fue un parteaguas para nosotros”, dijo Salas. “Porque a la gente le gustó mucho a pesar de que la lanzó otro grupo también, pero nosotros trascendimos porque hicimos un video musical”.

La Adictiva también está comenzando una nueva etapa con la incorporación de Jerry Corrales como uno de los tres vocalistas del grupo, formado por 17 miembros.

“Eso nos tiene muy contentos”, dijo Salas.

Salas, que ya tiene 13 años cantando profesionalmente, fue vocalista de una banda sinaloense de Mazatlán. Ahí fue donde lo vieron los jefes de La Adictiva y después lo contactaron para hacerle el ofrecimiento de ser parte de esta agrupación.

“Me llegó de sorpresa”, dijo. “Es la mejor decisión que he tomado en cuanto a mi vida y a mi carrera”.

Asegura que desde chico le gustaba cantar, aunque nunca pensó en dedicarse a la música. Él estaba muy concentrado en su trabajo como vendedor de tractocamiones y estudiando la carrera de comercio internacional, de la que es egresado.

Todo cambió cuando participó en un concurso de canto que organizó una estación de radio de Mazatlán. Luego de haber ganado el primer lugar comenzó a recibir ofertas de trabajo.

“Pero a mí me gustaba el rock por influencia de mis hermanos”, dijo el cantante de 32 años.

Sin embargo, Sinaloa es cuna de grandes bandas y de grandes cantantes, y era más probable que Salas consiguiera trabajo como miembro de una de estas agrupaciones que de una de rock, tal como sucedió.

“Pero no fue fácil llegar [a La Adictiva] porque hay mucha competencia”, dijo. “Lo que me ayudó fue la perseverancia y no dejar que nadie me dijera que no”.