Rocco, hijo de Luis Fonsi, aprende a batear

3 generaciones de ⚾️. Estos son los momentos donde uno tiene que rodearse de la familia y gozar las cosas simples de la vida. Vamos a salir de esto pero mientras tanto, sigamos positivos y disfrutemos de los nuestros que muchas veces nos quejamos de no verlos suficiente. #Rocco #CoachAbu #CoachPapi #OjalaYJuegueEnLasMayoresPaRetirarmeYCargarleLasMaletas