¡Hay tiro cantado! Marco Antonio Barrera da el sí a una cuarta pelea contra Erik Morales…, en exhibición

La única condición de Barrera es que sea una exhibición real, no quiere "payasadas" sobre el ring.

Dos leyendas del boxeo mexicano como lo son Marco Antonio Barrera y Erik Morales, están pensando subir al ring de nuevo para hacer una verdadera pelea de exhibición y su cuarto encuentro sobre el ring sea lo más serio posible.

“Hacer exposiciones es una muy buena idea. Me gusta porque la gente extraña ídolos que no podían ver en un ring o en la televisión. Ayer, Morales me llamó y dijo que tenía en mente hacer este tipo de exhibición y le dije que contara conmigo“, explicó Barrera a ESPN.

“A no me gustó la forma en que se organizaron las cosas con Jorge Arce y Julio César Chávez. Para mí, sería un verdadero boxeo y no un espectáculo, no presionar al réferi. Eso no es boxeo. Estábamos en un nivel serio y tenemos que darle a la gente lo que se perdió dentro del ring”, agregó el “Barreta”.

El “Terrible” Morales y Barrera protagonizaron tres combates sangrientos que pasaron a la historia, pues el primer enfrentamiento y el tercero fueron consideradas como “peleas del año”. Erik ganó su primer duelo, mientras que Marco salió victorioso en las siguientes dos.