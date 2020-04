Para los peques en casa: Amazon Prime Video libera películas infantiles sin costo

No necesitarás tener la membresía Amazon Prime para acceder a estos contenidos

En medio del encierro como medida preventiva para reducir la expansión del coronavirus COVID-19, varios servicios de streaming han decidido ofrecer algo extra a sus seguidores y Amazon Prime Video es uno de ellos.

Pensando en lo complicado que podría ser el aislamiento para los más pequeños de la familia, la plataforma de la compañía de e-commerce ha liberado una selección de programas familiares e infantiles que están disponibles para todos los clientes de Amazon sin necesidad de que cuenten con la membresía de Amazon Prime.

Estos son los shows que podrán verse de forma gratuita desde la plataforma:

Originales de Amazon:

Click, Clack, Moo: Christmas at the Farm

Big Diaries

Costume Quest

Creative Galaxy

Danger and Eggs

Dangerous Book for Boys

Gortimer Gibbons Life on Normal Street

If You Give a Mouse a Cookie

Jessy and Nessy

Just Add Magic

Just Add Magic: Mystery City

Little Big Awesome

Lost in Oz

Niko and the Sword of Light

Pete the Cat

Sigmund and the Sea Monster

The Snowy Day

The Stinky and Dirty Snow

The Kicks

Tumble Leaf

Wisenpoof

También:

Arthur

Bali

Caillou

Daniel Tiger’s Neighborhood

Design Squad

Dinosaur Train

FETCH! With Ruff Ruffman

Kraft’s Creatures

Martha Speaks

Nature Cat

Odd Quad

Peep and the Big Wide World

Peg + Cat

Postcards from Buster

Reading Rainbow

Ready Jet Go!

Wild Kratts

WordGirl

WorldWorld

Zoboomafoo

Rugrats All Grown Up

Knight Squad