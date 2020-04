En tiempos de coronavirus usted puede hacer la diferencia donando sangre

Hace poco más de un año Vicente García comenzó a donar sangre con regularidad, después que se enteró por unos amigos del beneficio que era para la comunidad.

“Es algo que ayuda a las personas”, indicó el mexicano de 33 años. “Y me gusta saber que puedo ser de servicio a alguien”.

Contó que el último 21 de marzo tenía su cita para donar plaquetas en el hospital UCLA. Para entonces, la pandemia del coronavirus ya se había esparcido por el condado de Los Ángeles y las órdenes de quedarse en casa ya se habían implementado.

Confiesa que por un momento se cuestionó si ir o no a hacer su donación y finalmente optó por seguir adelante.

“[Dudé] porque sé que si tienes las defensas bajas, te puede dar más el virus pero como ya tenía la cita me animé a ir”, dijo García.

Al llegar al hospital, dijo haber visto la organización y seguridad que hay para los donantes.

“Te hacen esperar separado seis pies de distancia [de otra persona], te revisan la temperatura y te preguntan si has salido a otros países, como a China”, contó. “Después te dan el desinfectante de manos y te toman la presión antes de pasar a hacer la donación”.

El oriundo de Guanajuato hizo hincapié que en estos momentos de crisis es importante recordar que también hay otros enfermos que necesitan sangre a diario y que por eso es importante seguir donando.

Se estima que en EEUU, cuya población es de 327 millones de habitantes, solo el 3% dona sangre. La Cruz Roja Americana alienta a las personas que durante este tiempo difícil no dejen de hacer sus citas durante las próximas semanas para garantizar un suministro estable durante esta pandemia.

Para encontrar centros de la Cruz Roja cerca a tu casa visita: rcblood.org/3dPBCMR

El YMCA y la Cruz Roja se unen

Juan de la Cruz, segundo vicepresidente de la YMCA-LA, dijo que cuando comenzó el brote del coronavirus la Cruz Roja Americana tuvo que cancelar muchos eventos de donación. No obstante, esto no minimizó la necesidad por el tan preciado líquido.

Por esta razón, ambas entidades se unieron para ayudar a resolver la grave escasez de sangre en la actualidad.

“Sabemos que se necesitan como 1,000 cuartos de sangre diariamente”, explicó De la Cruz. “Estamos incorporando soluciones con la ayuda de nuestros más de 20 centros YMCA del condado de Los Ángeles”.

El YMCA-LA está proporcionando instalaciones para las donaciones de sangre realizadas por la Cruz Roja, que comenzaron el martes 31 de marzo y se llevaran a cabo durante todo abril en diferentes centros.

Ambas organizaciones están promoviendo los eventos en sus redes sociales.

Las organizaciones también trabajan juntas para practicar protocolos seguros de distanciamiento social de acuerdo con todas las regulaciones de Salud Pública de Los Ángeles y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

De la Cruz aseguró que, afortunadamente, desde que comenzaron han tenido donantes regulares que llenan las casi 10 sillas que tienen en los centros YMCA para dar su donación de sangre.

“Lo que nos ayuda es que tenemos un gimnasio grande y podemos promover la distancia social de una forma segura”, añadió.

Un llamado a los latinos

De la Cruz dijo que se ha visto un menor número de participantes latinos donantes y estimó que una de las razones puede ser la falta de información.

“Quizás no creen que ahorita puede ser una oportunidad para donar sangre, pero la sangre sirve para [ayudar en] todas las enfermedades”, indicó. “Necesitamos más empeño en la comunidad latina”.

Eso sí, las personas que presentan síntomas de gripe, resfriado o alguna otra enfermedad; además de quienes tienen el hierro bajo, toman ciertos medicamentos y aquellos que han viajado fuera del país hace poco, pudieran tener un poco de complicaciones para donar sangre.

La Cruz Roja Americana recomienda que esperen al menos 28 días para hacer su donación si presentan algunos de estos síntomas.

De igual forma aunque no se han reportado casos en el mundo de ningún virus respiratorio, incluyendo el COVID-19, que pueda ser transmitido a través de una transfusión de sangre, la Cruz Roja ha implementado nuevos aplazamientos de donación de sangre por precaución, indicó Christine Welch, portavoz de la Cruz Roja Americana.

Nuevas medidas de la Cruz Roja: uso de guantes y mascarillas, desinfectar equipo y áreas de manera regular, tomar la temperatura de los donantes, entre otros.

Los siguientes eventos en YMCA para donar serán:

Abril 9, 16, 23 y 30 en Westchester Family YMCA Westchester de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Abril 10 y 24 en South Pasadena/San Marino YMCA de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Abril 6, 13 y 20 en Downey Family YMCA de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Abril 6, 13 y 20 en Wilmington YMCA de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Abril 7 y 21 en Montebello-Commerce en Montebello 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Abril 7 en West Valley Family YMCA en Reseda de 10:00 a.m. a 4:00 pm.

Abril 8 en Weingart YMCA Wellness &

Aquatic Center en Sur Los Ángeles de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Abril 9 en Mid Valley Family YMCA en Van Nuys de 10:00 a.m. a 4:00 pm.

Para saber si eres elegible para donar visita: rcblood.org/2wcVGYv