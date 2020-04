Los hombres que no te dejarán satisfecha en la cama, según la astrología

Los hombres que pertenecen a estos 3 signos del zodiaco tienen más probabilidades de decepcionarte en el sexo

La astrología puede desenmascarar a aquellos hombres que aparentan ser casanovas, conquistadores, presumen virilidad, pero en la cama no dan el ancho. En el sexo un punto a favor de las mujeres es que tienen la habilidad de fingir un orgasmo y los hombres difícilmente podrán percatarse, pero si no deseas llegar a este punto revisa qué signos del zodiaco tienen más probabilidad de no dejarte satisfecha.

Géminis

Los hombres Géminis saben muy bien disfrazar su falta de capacidad en la cama con la seducción: su aroma, forma de vestir, actuar y comportarse te haría pensar que son unos expertos. Pero cuando se despojen de toda esa armadura tendrás que ser tú la que le enseñe cómo se hacen las cosas. Y es que para ellos no importa el juego previo, tratan de ir lo más rápido al coito y pecan de egoístas; algunos suelen ser conservadores y no desearán experimentar más allá del misionero.

Cáncer

Tienen un verbo impresionante que te dejarán asombrada e intrigada; desearás llevarlos a la cama, pero hay que tener precaución porque puedes llevarte una desagradable sorpresa. Suelen tardarse para ‘levantar su ánimo’ y cuando por fin lo logran el gozo no dura más de 5 minutos. Si lo único que les interesa es el sexo, no hacen el mayor esfuerzo por complacerte, pero si en verdad les interesas y están enamorados, podrías llevarte una agradable sorpresa.

Virgo

Son demasiado directos, literalmente. El juego previo al sexo no es de su interés, además no son expresivos y los besos no es algo que les apasione. Pecan de egoístas porque te pedirán que les cumplas alguna fantasía para llegar al orgasmo, pero si tú deseas ‘jugar’ ellos no estarán dispuestos.

Hay que aclarar que siempre hay honrosas excepciones a la regla y habrá hombres que te sorprenderán a la hora del acto.

