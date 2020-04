Texas: Las telas se venden como pan caliente en tiendas como Walmart para hacer máscaras en casa

Con la recomendación de Donald Trump personas toman la iniciativa de hacer sus máscaras

HOUSTON – Después de la recomendación del Gobierno de Estados Unidos el viernes de taparse la boca y nariz para evitar contagios de COVID-19, tiendas en el área de Houston vieron la venta de telas ascender de manera repentina.

La Opinión estuve presente cuando decenas de personas saturaban la sección de telas en el Walmart ubicado en la carretera 249 cerca de la calle Antoine en Houston.

Al preguntarle a algunas personas la razón por su compra de las telas todas dijeron que las compraban para hacer sus propias máscaras en casa.

En redes sociales personas compartieron fotos de personas comprando grandes cantidades de telas y han aparecido videos de personas dando instrucciones para hacer máscaras en casa.

Hace tres semanas el papel higiénico era el producto más cotizado y por lo menos en lo que va este fin de semana en tiendas de Houston la tela ha ocupado ese lugar.

Los Centros de para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus recomendaciones, en las que ahora también instan a los ciudadanos a utilizar piezas de tela para cubrirse la cara cuando estén en público.

“Los CDC están recomendado el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo. Es voluntario, no creo que yo vaya a hacerlo”, anunció el presidente Donald Trump en rueda de prensa, aunque dijo que “puede que sea algo bueno”.

Además de las medidas de distanciamiento social, “los CDC también recomiendan cubrirse la cara con telas simples para disminuir la propagación del virus e impedir que las personas que pueden tener el virus y no lo saben lo transmitan a otros”.

El organismo apuntó que taparse la cara es especialmente importante “en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener (como supermercados y farmacias), especialmente en áreas de transmisión comunitaria significativa”.

Los CDC enfatizaron a la población que no use mascarillas médicas o con filtros de respiración N95, ya que “son suministros críticos que deben continuar reservados para los trabajadores de la salud y otros servicios de primeros auxilios médicos”.

Los positivos de coronavirus superan ya los 275,000 en Estados Unidos tras sumar más de 30,000 en las últimas 24 horas, mientras que los fallecidos son al menos 7,067, unos 1,000 más que este jueves.

Con información de La Opinión.

