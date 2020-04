Anahí comparte impactante video de su segundo embarazo

En la publicación se puede ver cómo se movía su segundo hijo cuando aún estaba dentro de su vientre

Desde que anunció su segundo embarazo, Anahí ha decidido compartir con sus fanáticos algunos momentos de su etapa como mamá, luego de que hace unos días compartiera un video con los tiernos deseos de su hijo Manuel, vuelve a revelar imágenes inéditas, pero esta vez del recién nacido Emiliano.

Por medio de sus historias de Instagram, la cantante volvió a sorprender a sus 6.9 millones de seguidores con un video en el que se puede ver cómo se movía su segundo hijo cuando aún estaba dentro de su vientre.

“¡Ve lo que me encontré! ¡Emiliano se movía impresionante!“, fue lo que escribió sobre el video que acompañó con la canción “I Like To Move It” y algunos emojis de sorpresa.

En el video que fue grabado el pasado 31 de diciembre, aparece la ex RBD vistiendo unos leggins negros y una blusa del mismo tono con los que se pudo observar los fuertes movimientos de Emiliano, quien nació el pasado 2 de febrero.

Además del impactante clip, la también actriz reveló hace unos días varias fotografías inéditas de su segundo embarazo y la forma en que ha recuperado su escultural figura en poco tiempo.