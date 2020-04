Suzy Cortez mostró sus ardientes atributos en tanga y con playera del América

View this post on Instagram

Queridos amigos mexicanos y especialmente mis queridos americanistas, les pido que se queden en casa, que usen una máscara y que siempre se laven las manos. Ganaremos este juego juntos contra Covid-19. #QuédateEnCasa ⚽️🏠 #SomosÁguilas 🦅 💛💙 #TuCasaTuCancha