Wisconsin retrasa sus primarias un día antes de su celebración, pero republicanos se oponen

La orden del gobernador Tony Evers se enfrenta a periplo judicial

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, anunció este lunes que pospondría dos meses las primarias presidenciales que tenían que celebrarse un día después. Pero la tardía notificación del demócrata y el periplo judicial que ahora enfrenta han generado confusión entre el electorado.

Ya otros estados tomaron previamente la decisión de suspender las votaciones en urna de las primarias presidenciales debido a la pandemia del coronavirus. La orden ejecutiva de Evers también suspende la opción presencial hasta el 9 de junio.

Sin embargo, los republicanos se han apresurado a la Corte Suprema del estado que bloquee la orden bajo el argumento de que el gobernador no tiene competencias para ordenar dicho cambio, que, además, genera confusión en los votantes.

Esta maniobra política llevada a lo judicial ha dejado las elecciones primarias de Wisconsin en el aire apenas unas horas antes de la apertura de urnas. En cualquier caso, este movimiento no parece que pueda tener gran impacto ya que los resultados del estado no tienen probabilidad de cambiar el curso el proceso demócrata que lidera Joe Biden.

El propio Evers, según The Associated Press, tenía dudas sobre su poder para posponer las primarias. No obstante, el aumento de las muertes este fin de semana y el empeoramiento de la situación en general le llevarían a dar el paso. La motivación del gobernador, asegura, no fue política sino sanitaria.