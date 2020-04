Carlos Albert ahora criticó a Ricardo Peláez y lo tachó de “soberbio”

El comunicador también tuvo palabras para Luis Fernando Tena

El comunicador Carlos Albert ha estado muy activo en esta cuarentena, aunque siempre desata polémica con sus comentarios, ahora ha repartido en todos los sectores del fútbol y ahora le tocó al director deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez.

En entrevista con UNANIMO Deportes, el exfutbolista se refirió al directivo reconociendo su trabajo, pero criticó sus actitudes como persona.

“Peláez ha hecho muy buen trabajo en los equipos que ha estado. Lamentablemente yo creo que también ha tomado un camino de mucha soberbia y resulta que ya es intocable, nadie le puede decir si se equivocó en algo por que inmediatamente reacciona y se pone a la defensiva, está en un plan de no dar respuestas más que a algunos comentaristas, ya entró en esa paranoia que tiene los directivos mexicanos”, apuntó Albert.

El comentarista también tuvo palabras para el técnico del Rebaño, Luis Fernando Tena a quien considera un buen entrenador, pero que el estar rodeado del promotor Carlos Hurtado, le quita muchos puntos.

“El Flaco tiene un gran problema depende de uno de los promotores má abusivos del Futbol Mexicano, Carlos Hurtado. El Flaco Tena es del establo de este personaje y recibe órdenes desde arriba pero no independiente, que está condicionado por Carlos Hurtado, lamentablemente. Chivas merece estar en otra posición, no me refiero a la tabla, me refiero a que no dependa de este tipo de personajes”, declaró el comunicador.