¿Es posible remodelar tu silueta sin necesidad de cirugía?

Una intervención quirúrgica para mejorar la estética de tu cuerpo puede representar un gran desafío físico por las incisiones, la extracción de grasa, la sutura y posterior recuperación. No todo el mundo está dispuesto a someterse a un proceso como ese y por ello han surgido nuevas alternativas.

Si te preocupa la cirugía, ya puedes estar tranquilo. A través de procedimientos menos invasivos es posible moldear aquellas zonas donde el ejercicio no está surtiendo efectos y así lograr la figura que tanto deseas.

Tratamientos para remodelar tu silueta

Liposucción sin bisturí

A través de la radiofrecuencia es posible destruir la grasa acumulada. Este procedimiento no es invasivo, no genera dolor y no requiere de algún cuidado especial, se basa en la transferencia de ondas desde el exterior que desintegran la grasa localizada y reducen las medidas.