La emotiva carta de una niña de 5 años a su vecino de 93

El coronavirus está despertando la solidaridad de muchas personas, no importa la edad

Producir este contenido que estás leyendo cuesta dinero. El dinero que permite que los escritores, editores y demás personal de La Opinión puedan mantener a sus familias. Nosotros no cerramos nuestro contenido como hacen otros medios, porque queremos que todos puedan leerlo, también aquéllos que no puedan pagar una suscripción.

Un abuelo anciano que está solo en aislamiento ha conseguido animar su espíritu y levantar la moral gracias a su adorable vecina de tan solo cinco años.

Según informa The Mirror, el hombre de 93 años, llamado Ron, se ha visto obligado a seguir los consejos del gobierno y permanecer en casa, solo y asilado, durante al menos 12 semanas mientras todo el mundo lucha contra el coronavirus.

Una niña de cinco años, llamada Kirah, decidió escribirle una conmovedora carta para recordarle que no estaba solo.

“Hola, mi nombre es Kirah y tengo cinco años. Tengo que quedarme en casa por el coronavirus. Solo quiero saber si estás bien. Te dibujé un arcoíris para recordarte que no estás solo. Por favor, escríbeme si puedes.

De tu vecina en el número nueve“.

La carta fue publicada en Twitter, por la maestra Louisa May, de 22 años.

“Mi abuelo tiene 93 años y actualmente está aislado, por supuesto, pero goza de muy buena salud y recibió la carta más hermosa de su vecina de 5 años y él le respondió”.

Efectivamente, el anciano respondió al cariñoso gesto de su vecina. Y esto le dijo:

“Hola Kirah, me complació recibir tu mensaje pidiéndome mi bienestar y me complace decir que me estoy manteniendo bien hasta ahora.

Fui la primera persona en mudarse aquí en 1955 y he estado aquí desde entonces. Pienso que tu dibujo de un arco iris es increíble y lo colocaré en la ventana para que todos lo vean”.

Me gustaría agradecerte nuevamente por escribirme y espero que pueda salir pronto del aislamiento”.

La respuesta de Ron fue publicada en Twitter también por su nieta.